Vacine já: Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus realizam campanha contra a Covid-19 em supermercados de Manaus

Redação AM POST

O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus divulgam, nesta quinta-feira (12/01), a campanha “Vacine Já”, contra a Covid-19, em seis supermercados da capital para quem tem 18 anos ou mais. Os estabelecimentos estarão abertos como postos de vacinação na sexta-feira (13/01) e sábado (14/01), das 9h às 16h.

Estarão disponíveis todas as doses para atualizar o esquema vacinal, incluindo 1ª dose, 2ª dose, 1ª Dose de Reforço (conhecida como 3ª dose) e 2ª Dose de Reforço (conhecida como 4ª dose). Para tomar as vacinas de reforço, é necessário ter tomado a 2ª dose há, pelo menos, quatro meses.

As equipes responsáveis pela campanha são da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa/Manaus) e da Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

No Amazonas, até segunda-feira (09/01), 885 mil pessoas estavam com a aplicação da 1ª Dose de Reforço em atraso e 799 mil pessoas estavam com a aplicação da 2ª Dose de Reforço. “O objetivo é facilitar ainda mais o acesso à vacina. Como sempre falamos, a vacina é a principal estratégia para evitar casos graves da Covid-19”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca que a vacinação descentralizada tem sido uma estratégia de sucesso utilizada na campanha de vacinação contra a Covid-19, que visa estimular a adesão e o acesso dos usuários à vacina, com a instalação de pontos de atendimento em locais e horários alternativos.

“Mais de 80 unidades de saúde da rede municipal vacinam diariamente contra a Covid-19, como ação de rotina. O que queremos nesses dois dias de atendimento descentralizado é chamar o público que não iniciou ou que está com o esquema vacinal incompleto a se vacinar, aproveitando o momento das compras de supermercado”, afirma a secretária.

Segundo a diretora de recursos humanos do Grupo DB, Elane Medeiros, os supermercados vão contar com uma área adequada para a vacinação.

“O Amazonas já passou por momentos sombrios por causa da doença e o Grupo DB sempre esteve ao lado da população, seja com horário especial de funcionamento, com delivery e agora como ponto de vacinação”, afirmou.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), Ralph Baraúna Assayag, instituição que dá suporte a ação, a vacinação nos supermercados facilita a rotina de quem quer se imunizar.

“Se tivermos toda a população vacinada, estaremos protegidos, pois o comércio fica sempre preocupado em fechar. Precisamos que todos entendam que a vacina traz a segurança”, acrescenta.

Documentação

O interessado para a vacinação precisa apresentar documento de identificação com foto, CPF e Carteira Nacional do Serviço Único de Saúde (SUS). Para aqueles com o esquema atrasado devem portar também a carteira de vacinação para ser atualizada.

Postos de vacinação

Confira o endereço dos supermercados que funcionarão como pontos de vacinação na intensificação da campanha de *Vacinação contra à Covid-19:*

Hiper DB Paraíba – Rua Jornalista Humberto C. Filho, 1.128, Adrianópolis, zona centro-sul;

Hiper DB Ponta Negra – Avenida Coronel Teixeira, 7.687, Ponta Negra, zona oeste;

Hiper DB Cidade Nova – Avenida Noel Nutels, 1762, Cidade Nova, zona norte;

Hiper DB Nova Cidade – Avenida Margarita, 1.359, Nova Cidade, zona norte;

Super DB Eduardo Ribeiro – Avenida Eduardo Ribeiro, 453A, Centro, zona central;

Super DB Mutirão – Avenida Autaz Mirim, 843, Mutirão, zona leste.