Vacine já: nova ação da campanha de vacinação contra a Covid-19 chega a shoppings centers de Manaus

A campanha “Vacine Já” chega a segunda edição com a vacinação contra a Covid-19, nesta sexta-feira (20/01) e sábado (21/01), das 13h às 19h, no Shopping Manaus Via Norte e Sumaúma Park Shopping, ambos na zona norte de Manaus. As doses disponíveis dos imunizantes são para quem tem 18 anos ou mais. A vacina para menores dessa idade está disponível nos postos de vacinação da prefeitura de Manaus.

Estarão disponíveis todas as doses para atualizar o esquema vacinal, incluindo 1ª dose, 2ª dose, 1ª Dose de Reforço (conhecida como 3ª dose), 2ª Dose de Reforço (conhecida como 4ª dose) e a Dose Adicional para pessoas como doenças de imunossupressão (conhecida como 5ª dose). Para tomar as vacinas de reforço, é necessário ter tomado a 2ª dose há, pelo menos, quatro meses.

A iniciativa é uma realização da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa).

Também atuam na ação a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), o Shopping Via Norte e o Sumaúma Park Shopping. “Queremos realmente ‘vacinar já’ os maiores de 18 anos que estiverem com o esquema vacinal desatualizado. A vacinação nos shoppings é uma atividade a mais para chegar até aqueles que não conseguiram se vacinar”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

O subsecretário de Gestão da Saúde da Semsa, Djalma Coelho, destaca que a vacinação em locais e horários alternativos é uma forma de incentivar a população a iniciar ou completar o esquema vacinal contra a Covid-19.

“Mesmo com as unidades básicas de saúde vacinando de segunda à sábado, temos, em Manaus, mais de 600 mil pessoas atrasadas com a terceira dose e mais de 400 mil que ainda não foram tomar a quarta dose. Então, ações pontuais, como essa, chamam a atenção da população e podem ajudar na facilitação do acesso ao imunizante”, ressalta o subsecretário.

Shoppings

A parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus com a iniciativa privada possibilita a realização da campanha. “Essa é uma parceria da CDL com a FVS que conta com o apoio do comércio de Manaus. Iremos levar a Fundação de Vigilância em Saúde para que possa fazer a vacinação daqueles que não tiverem atualizado o seu ciclo vacinal”, ressalta o presidente da CDL Manaus, Ralph Baraúna Assayag.

Para os shoppings envolvidos na ação, participar da campanha é poder contribuir com as ações de controle da doença. “É muito importante o shopping receber essa ação, pois além de sermos um centro de compras, somos um equipamento social, que impacta diretamente no entorno do empreendimento”, afirmou Vinícius Teixeira, gerente de marketing do Shopping Manaus Via Norte.

A campanha é também oportunidade para os centros de compras fortalecerem a importância da vacinação entre os funcionários dos estabelecimentos. “O Sumaúma faz questão de ser um local confortável e seguro para que as pessoas possam receber suas vacinas. Também vamos incentivar que nossos colaboradores e lojistas aproveitem para atualizar a imunização”, ressalta Daniel Soares, coordenador de marketing do Sumaúma Park Shopping.

Documentação

O interessado para a vacinação precisa apresentar documento de identificação com foto, CPF e Carteira Nacional do Serviço Único de Saúde (SUS). Para aqueles com o esquema atrasado devem portar também a carteira de vacinação para ser atualizada.

Postos de vacinação

Confira o endereço dos shoppings que funcionarão como postos de vacinação na segunda edição da campanha “Vacine já!”:

*Shopping Manaus Via Norte* – Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus;

*Sumaúma Park Shopping* – Avenida Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova, zona norte de Manaus.

‘Vacine já!’

A primeira edição da Campanha “Vacine já!” foi realizada nos dias 13 e 14 de janeiro com a aplicação de 2.726 doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas em seis supermercados do Grupo DB em Manaus.