Vacinômetro: Amazonas já aplicou 4.662.104 doses de vacina contra Covid-19 até esta terça-feira, 9

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

MANAUS – Agentes da base fluvial Arpão prenderam um homem, 32, e apreenderam 2,5 toneladas de pirarucu seco. A ação ocorreu no dia 5 de novembro, durante abordagem feita pelos policiais em uma embarcação que descia pelo rio Solimões.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o relatório da operação, o pescado foi encontrado no porão do barco, identificado como B/R Vencedor I, em uma comunidade próxima ao município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Após flagrar o material ilegal escondido no local, embalado em sacas de fibra, os policiais prenderam o homem responsável pelo recebimento e registro de encomendas da embarcação.

O suspeito foi levado para o cartório da base Arpão, onde prestou depoimento e foi autuado por crime ambiental. Após os procedimentos, o homem foi liberado e vai responder pelo delito em liberdade.

Base Arpão

Continua depois da Publicidade

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão é uma unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).