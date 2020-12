Valor de vale-remédio dos servidores do TRE-AM salta de R$ 600 para R$ 1,2 mil

Redação AM POST

Portaria reajusta valor do vale-remédio de servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), de R$ 600 por mês estabelecido desde outubro de 2019, para R$ 1,2 mil. Assinado pelo presidente do Tribunal, Aristóteles Thury, o documento alega que a revisão se deu por conta do aumento de preços dos remédios e da pandemia.

O valor para compra de medicamentos que controlam doenças crônicas também foi revisado, saindo de R$ 1,2 mil para R$ 1,4 mil. Os valores são pagos 50% pelo Tribunal e 50% pelos beneficiários.

O programa TRE+Saúde existe para assistência farmacêutica com medicamentos prescritos por médico e odontólogo, voltados para o atendimento de emergência.

