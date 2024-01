Valores exorbitantes de ingressos para o Festival de Parintins 2024 são divulgados e choca público; confira

Notícias do Amazonas – O Festival Folclórico de Parintins, um dos maiores eventos culturais da região Norte do Brasil, divulgou nesta quinta-feira (18) os valores dos ingressos para a edição de 2022. Porém, o preço dos bilhetes chocou as pessoas interessadas em participar do festival, devido ao seu valor exorbitante.

A empresa responsável pela venda dos ingressos é a Amazon Best, que começará as vendas a partir das 9h do dia 1º de fevereiro. As vendas serão realizadas tanto pela internet como nos pontos físicos de vendas.

Os setores disponíveis são cadeiras (tipo 1 ou tipo 2), arquibancada especial e arquibancada central. Os valores variam entre R$ 1.200,00 e R$ 2.000,00, os passaportes para as três noites de Festival, podendo ser parcelados em até seis vezes sem juros nos cartões de crédito.

– ARQUIBANCADA CENTRAL: R$ 2.000,00

– ARQUIBANCADA ESPECIAL: R$ 1.500,00

– CADEIRA TIPO 1: R$ 1.650,00

– CADEIRA TIPO 2: R$ 1.200,00

“Lembramos que as vendas estão limitadas em até três (3) passaportes por CPF, e serão feitas de forma presencial nas sedes da Amazon Best em Manaus e Parintins e online, no site www.bilheteriadigital.com. No caso da venda presencial é necessária a presença do titular do documento. Recomendamos a compra online, pois a previsão é de que os passaportes se esgotem muito rapidamente”, destaca Thiago Brelaz, diretor de operações da Amazon Best.

Aumento

A divulgação dos valores dos ingressos para o Festival Folclórico de Parintins gerou uma série de reações entre o público. Muitas pessoas manifestaram surpresa e insatisfação com os altos preços dos bilhetes, considerando-os inacessíveis para uma parcela significativa da população.

De acordo com o jornalista Mario Adolfo, houve um aumento significativo em comparação dos ingressos do ano passado.

– ARQUIBANCADA CENTRAL: Em 2023 estava R$ 1.495,00 e agora aumentou 33.78% ficando em R$ 2.000,00

– ARQUIBANCADA ESPECIAL: Em 2023 estava R$ 1.145,00 e agora aumentou 31.00% ficando em R$ 1.500,00

– CADEIRA TIPO 1: Em 2023 –> R$ 1.180,00 aumento 39.83% em 2024 = R$ 1.650,00

– CADEIRA TIPO 2: Em 2023 –> R$ 980,00 aumento 22.45% em 2024 = R$ 1.200,00

Internautas reagiram ao aumento dos valores. Confira:

Pensando no pessoal dos outros estados se interessando pelo festival de Parintins por causa da Isabelle no BBB se deparando com os preços dos ingressos, das passagens e da hospedagem pic.twitter.com/pmvh70VEqJ — MineL (@totaocansado) January 18, 2024

Dia 1 de Fevereiro a Amazon Best começa a pancadaria pra venda de ingressos pra Festival de Parintins — Laris$a 🏹 (@larihstoltz) January 18, 2024

O reajuste de valor dos ingressos do Festival Parintins ta igual os de plano de saúde, hein — Miranda (@fulamiranda) January 18, 2024

pensando aqui se esse ano já aumentou pra caralho o valor dos ingressos de parintins imagina ano que vem com toda essa visibilidade no bbb… — anny 🏹❤️ (@annacpps) January 16, 2024

Vsfd tá um absurdo os valores dos ingressos pro festival de Parintins…esse festival ficou elitizado pra crl inacreditável e sem condições — Jurídico Lucas Halter✨🏹 (@mariatorrezzzz) January 18, 2024

Foi divulgado o valor dos ingressos do 57° Festival de Parintins. Mas isso é incluso as passagens? Hospedagens? Alimentação ? — aconteceumanaus (@aconteceumanaus) January 18, 2024

Os ingressos do festival de Parintins vai ser liberado dia 1º, algum agiota crente que não mate?? — catherine🌪️ (@kderth) January 18, 2024

mds os ingressos de parintins aumentaram demais ☠️ — anny 🏹❤️ (@annacpps) January 16, 2024