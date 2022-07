Vaza áudio do empresário Orsine Jr ameaçando cortar energia de clube, em Parintins, caso não tivesse desconto para atracar lancha

Redação AM POST*

Um blog local divulgou um áudio atribuído ao empresário Orsine Oliveira Jr., que em 2018 disputou – ao lado do deputado federal Capitão Alberto Neto – a Prefeitura de Manaus, em ele ameaça cortar luz de clube, em Parintins, dias antes do Festival Folclórico, caso não tivesse desconto em atração de lancha.

“Não te preocupa que se tu fizer preço bom, entendeu, metade do que tu tá me cobrando, eu ainda arrumo energia pra ti, melhor do que tu gastar diesel para gerador. Agora, se tu não arrumar, mando ‘torar’ os fios tudinho (sic), cortar e deixar tu só com gerador para tu gastar dinheiro, aí. Não te preocupa, não, minha filha que tenho cabo lá. O pessoal da Amazonas Energia vai fazer ligação provisória”, disse Orsine Jr no aúdio.

Áudio 1 pic.twitter.com/jiFVr9GEeR — AM POST (@portalampost) July 1, 2022

O valor cobrado pela organização do evento para todos os interessados era de R$ 1 mil, por metro de embarcação. Orsine pagou a quantia de R$ 12 mil e chegou no local com uma lancha de 33 metros, ou seja uma embarcação com 21 metros a mais do que foi pago.

De acordo com o site Dia a Dia AM, a lancha de Orsine Jr. teve uma balsa extra exclusiva, que teve que ser providenciada de última hora, pois o mesmo deveria atracar de poupa, mas decidiu que seria de lado, causando prejuízos ao clube.

Conforme o contrato, ele recebeu suas 20 pulseiras, além de trânsito livre para dois veículos. O contrato, que até então tinha sido cancelado pelo empresário, foi fechado às vésperas do festival, mais precisamente na quarta-feira (22), e no documento consta que pulseiras extras seriam pagas, e que na quinta-feira (23), a festa se estenderia até às 6h da manhã de sexta-feira (24).

Em outro áudio, também encaminhado à organização do evento, Carliete Batista de Oliveira, ex-mulher de Orsine Jr. pede que a atracação do barco Eyruna custe a quantia de R$ 5 mil, “mais o valor da conta da luz”. Vale ressaltar que a conta de luz ‘cobrada’ é da empresa do pai do empresário e foi adquirida por sua família, quando Orsine Jr. era titular da AmazonasTur.

Veja o contrato:



*Com informações do Portal Dia a Dia AM