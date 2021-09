Vaza áudio do prefeito de Iranduba chamando escola construída por comunitários de ‘chiqueiro’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Circula nas redes sociais um áudio vazado atribuído ao prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (DEM), em que chama de “chiqueiro” a estrutura de uma escola que está sendo construída por moradores de comunidade do KM26, na zonal rural do município, com recursos próprios, pois a única que atende os alunos está com sua estrutura comprometida.

O áudio é direcionado ao deputado estadual Sinésio Campos (PT) e nele o gestor diz que pretende devolver dinheiro de emenda parlamentar, no valor de R$ 250 mil, enviada para ajudar a comunidade pois não vai aceitar a “papagaiada” que está sendo feita no local.

“Sinésio aqui é o prefeito Augusto Ferraz, eu estou com uma emenda sua de R$ 250 mil lá do KM26 que era para ampliação. Do jeito que foi feito, eu não vou aceitar aquela papagaiada, que é do seu aliado o Velho (vereador Luis Carlos Velho) e ai vê o que o senhor pode fazer, se quer vir aqui com a gente ou a gente devolve o seu dinheiro, por que aqui ou a gente trabalha correto ou não trabalha. O senhor que decide sobre a sua emenda, se não decidir nada a gente vai devolver o dinheiro porque pra fazer o jeito que eles estão fazendo lá, um chiqueiro para botar as crianças, eu não vou aceitar e usando o seu dinheiro”, afirma no áudio.

Nas redes sociais, os moradores estão divulgando o áudio e criticando a postura do prefeito. Eles afirmam que o dinheiro da emenda está com o prefeito e o recurso usado na construção da escola foi tirado do bolso da comunidade.

Segundo comentários dos internautas, o motivo do problema com dinheiro que seria investido na escola da comunidade do KM 26 encontra-se no fato do recurso ter sido conquistado pelo vereador Luis Carlos Velho (Republicanos), parlamentar irandubense de oposição ao Ferraz.

A Prefeitura de Iranduba ainda não se pronunciou sobre o caso.

Ouça áudio: