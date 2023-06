Veja a ordem de apresentação dos bois Caprichoso e Garantido no 56º Festival de Parintins

Nem a chuva impediu a realização do sorteio da ordem de apresentação dos bois Caprichoso e Garantido no 56º Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O sorteio aconteceu neste sábado (24/06), na arena do Bumbódromo, com a presença dos torcedores, da diretoria dos bumbás e do secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

Segundo as regras do sorteio, a pedra mais alta permite que a agremiação folclórica escolha por abrir ou encerrar cada noite do festival. O boi Caprichoso tirou as maiores pedras referente à primeira e à segunda noite (30 de junho e 1 de julho) e optou pelo encerramento. Já o boi Garantido, sorteou a pedra mais alta da terceira e última noite (2 de julho), mas não mudou a sequência e decidiu por abrir o festival. Portanto, a ordem de apresentação do festival segue um único formato: o boi vermelho abrirá o espetáculo e o boi azul fará o encerramento.

Para o presidente do Caprichoso, Jender Lobato, o resultado foi o esperado e repete a mesma formação de encerramento do ano passado.

“É muito bom fechar o festival porque dá saudade e, para mim, como é o último ano de gestão, queria muito fechar o festival para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de tempo para se despedir, porque a saudade vai ficar. A gente sai do boi como dirigente, mas fica como torcedor. Tenho certeza que a nação azul e branca vai ficar até o final”, disse Jender.

Também demonstrando confiança, o presidente interino do Garantido, Adson Silveira, aprovou o resultado.

“Foi o planejado pela nossa comissão de arte. O Garantido está grandioso e a gente queria entrar primeiro nas três noites para que não acontecesse nada de extraordinário e foi o que conseguimos”, assegura Adson.

Na arena do Bumbódromo, o boi azul e branco irá defender o título com o tema “O Brado do Povo Guerreiro” e o boi encarnado com o espetáculo “Garantido por toda vida”.

Na reta final para a 56ª edição do festival, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, afirma que toda a estrutura do Bumbódromo está pronta para receber os visitantes, agremiações e turistas.

“Fizemos um trabalho de cores vivas onde os próprios bois estão se sentindo contemplados, justamente pela qualidade do que foi feito, o reforço de toda estrutura metálica, correções relacionadas às infiltrações, vazamentos, tudo para que a gente possa receber este público de forma segura e acima de tudo para que eles possam aproveitar muito bem cada noite”, finaliza Marcos Apolo.