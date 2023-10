Veja as cidades do AM beneficiadas pela antecipação do Bolsa Família

O governo federal e a Caixa Econômica Federal anunciaram a antecipação do pagamento do Bolsa Família para beneficiários de 55 municípios do Amazonas. A medida visa ajudar as famílias afetadas pela forte estiagem que assola a região amazônica. A antecipação permitirá que os beneficiários, independentemente do número de Identificação Social (NIS), realizem o saque a partir do dia 18 deste mês.

A decisão foi anunciada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin durante uma visita a Manaus na quarta-feira (4). A seca extrema afetou cerca de 500 mil pessoas nos estados do Amazonas, Acre e Rondônia.

O pagamento do Bolsa Família geralmente ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês, com base no número final do NIS dos beneficiários. No entanto, a antecipação agora beneficiará aqueles que vivem nos municípios do Amazonas que tiveram o estado de emergência decretado pelo governo estadual. Os municípios incluídos na medida são:

Para as famílias que recebem o benefício em conta Poupança Social Digital, os valores podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, eliminando a necessidade de visitar uma agência bancária. O aplicativo permite saques em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, além de transferências por PIX e pagamento de contas diversas.

Aqueles que possuem o cartão do programa Bolsa Família podem receber o benefício em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. Se o beneficiário não tiver o cartão, os valores podem ser sacados nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação com foto.

Essa ação tem como objetivo fornecer apoio financeiro mais rápido às famílias que estão enfrentando dificuldades devido à seca e à estiagem na região amazônica.