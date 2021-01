Veja como a FVS-AM distribuiu as doses da vacina contra a Covid-19 no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) recebeu do Ministério da Saúde um total de 282.320 doses da vacina contra a Covid-19 no dia 18 de janeiro de 2021. Desse total, 25.440 foram levados pela Força Aérea Brasileira diretamente para Tabatinga ainda no dia 18, em função de um acordo do Ministério da Saúde por causa da localização na tríplice fronteira.

O quantitativo enviado à Tabatinga está acima do previsto para a cidade, que é de 21.783 doses, portanto o município devolverá a diferença (3.657 doses), que será utilizada conforme quantidades pré-estabelecidas aos municípios.

Os lotes entregues pelo Ministério da Saúde são destinados para aplicação de duas doses, garantindo a imunização do público-alvo que será atendido com a quantidade enviada.

Os critérios para distribuição no estado do Amazonas seguiram o que determina o Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, com data de 19 de janeiro de 2021.

Conforme o Informe Técnico do Ministério da Saúde, o público-alvo do quantitativo enviado para início da primeira fase da vacinação no Amazonas é assim dividido:

– Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (400 pessoas)

– Pessoas com Deficiência Institucionalizadas (60 pessoas)

– Povos indígenas vivendo em terras indígenas (101.156 indígenas)

– Trabalhadores da Saúde (34%, total de 32.813 profissionais).

Total: 134.429 pessoas, equivalente a 268.858 doses

(Verificar tabela I)

Conforme os dados do Plano Operacional da Campanha de Vacinação do Estado contra a Covid-19, o público-alvo no Amazonas para a quantidade de doses enviada corresponde a:

– Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (400 pessoas)

– Pessoas com Deficiência Institucionalizadas (60 pessoas);

– Povos indígenas vivendo em terras indígenas (100. 642 indígenas); – Trabalhadores da Saúde (34%, total de 29.361 profissionais).

Total: 130.463 pessoas, equivalente a 260.926 doses

Distribuição:

As doses da vacina chegaram a Manaus no dia 18 de janeiro, às 18h50, e sua distribuição iniciou com a entrega, na noite do mesmo dia, dos lotes destinados a Manaus.

Desde que a vacina chegou no Amazonas foram distribuídas 225.779 doses para 58 municípios. (Verificar tabela II)

Quatro municípios (Alvarães, 2.171; Codajás, 198; Nova Olinda do Norte, 820; e Uarini, 885) vão receber a primeira dose até o dia 21 de janeiro, conforme o Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, assim como Silves, que vai receber mais 296 doses, completando a remessa equivalente à primeira dose.

Do total de 58 municípios já abastecidos, 33 receberam somente a primeira dose. (Verificar tabela II)

Esses 33 municípios não receberam a segunda dose por não possuírem estrutura adequada para acondicionamento das vacinas. Essas doses estão sob guarda da FVS-AM, devidamente identificadas e separadas por municípios e serão entregues assim que as cidades concluírem a aplicação da primeira dose.

O Ministério da Saúde enviou 13.046 doses para reserva técnica, para aqueles casos em que há perda imprevisível do material, a exemplo de quebra de frasco e contaminação, entre outros. A reserva técnica é equivalente a 5% do total dos grupos prioritários do estado do Amazonas. Essa reserva técnica será entregue aos municípios.

Após o cálculo de todos os grupos, de acordo com critérios do Ministério da Saúde e cruzamento com os dados do Amazonas, houve uma sobra de 8.345 doses, que serão redistribuídas de acordo com determinação dos Informes Técnicos do Ministério da Saúde. (VER QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES)

A FVS-AM errou ao informar, na última terça-feira (19/01), que as doses armazenadas nos contêineres na fundação correspondiam somente à segunda dose da vacina para capital e região metropolitana. Na verdade, as doses armazenadas correspondem à reserva técnica de modo geral e às segundas doses dos municípios que não têm estrutura para receber as duas doses de uma vez só.

