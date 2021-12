Veja o edital do concurso do Banco da Amazônia com remuneração de até R$ 3,4 mil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Foi divulgado na manhã desta quinta-feira (30), o edital para o concurso do Banco da Amazônia. Ao todo, serão oferecidas 219 vagas para preenchimento imediato e 936 para cadastro de reserva. As inscrições terão início no dia 5 de janeiro e seguem até o dia 7 de fevereiro. Confira o edital no link: CLIQUE AQUI.

A prova do concurso está marcada para o dia 13 de março e o resultado final está agendado para 16/05/2022. As provas sejam realizadas em todas as capitais dos estados que compõem a Amazônia Legal, mais a cidade de Santarém (Belém-PA, Rio Branco-AC, Palmas-TO, São Luís-MA, Boa Vista-RR, Porto Velho-RO, Cuiabá-MT, Manaus-AM e Macapá – AP).

Para quem tem nível médio, serão ofertadas 204 vagas para o cargo Técnico Bancário (TB) para preenchimento imediato e 816 vagas para cadastro de reserva. Para profissionais da área de Tecnologia da Informação, serão ofertadas 15 vagas para preenchimento imediato e 120 para formação de cadastro de reserva.

De acordo com a Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES), a jornada de trabalho para TB será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. A remuneração inicial será de R$ 2.937,18. Para os TCs, a jornada de trabalho será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. A remuneração inicial será de R$3.490,88.