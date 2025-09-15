Veja o momento em que garimpeiros trocam tiros com a PF em Humaitá

Notícias do Amazonas – A Polícia Federal, em conjunto com o IBAMA, está em ação nesta segunda (15) contra o garimpo ilegal na cidade de Humaitá, localizada a aproximadamente 590 km de Manaus, no estado do Amazonas.

A operação, que é uma intervenção militar, também ocorre em Manicoré, visa a destruição de balsas e dragas utilizadas na extração ilegal de minério, mas se tornou caótica quando a polícia entrou em confronto com garimpeiros armados.

Durante a operação, houve troca de tiros entre militares e garimpeiros gerando uma grande confusão na cidade. Moradores, incluindo crianças e idosos, correram para se proteger, temendo pela própria segurança em meio ao tiroteio. A situação alarmante levou a um estado de pânico generalizado, com populares buscando abrigo em locais seguros.

Além das apreensões de equipamentos ilícitos, a operação também busca desarticular grupos envolvidos na extração ilegal, que causa danos significativos ao meio ambiente e à saúde das comunidades locais. O garimpo ilegal é conhecido por provocar desmatamento e poluição nos rios da região.

A Polícia Federal e o IBAMA reforçaram que estão comprometidos em combater essas práticas ilegais e garantir a segurança da população.

Até o momento, não há informações sobre detenções ou feridos, mas as autoridades continuam monitorando a situação de perto.