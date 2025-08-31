Veja o momento em que tio e sobrinho são encontrados devorados por piranhas no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – Na madrugada deste domingo (31), a comunidade de Barro Alto, em Manaquiri, Amazonas, foi abalada pela descoberta dos corpos de João Emmanuel da Silva, de 66 anos, e seu sobrinho, Elias Emmanuel da Silva Andrade, de apenas 16 anos. Os dois foram encontrados mortos dentro de uma canoa à deriva, em frente à comunidade.

O trágico achado ocorreu por volta das 5h da manhã, quando moradores que passavam pelo local notaram a canoa e se aproximaram para verificar.

A cena era chocante: João e Elias estavam parcialmente submersos, com parte dos corpos dentro da embarcação e a outra metade na água. O rosto de uma das vítimas já havia sido severamente atacado por piranhas.

Segundo informações, tio e sobrinho haviam saído de casa na noite anterior e não retornaram. Os corpos apresentavam sinais de agressão, indicando a possibilidade de um crime violento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate dos corpos, que serão submetidos à perícia para determinar a causa exata das mortes. A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar o caso e identificar os responsáveis.

A morte de João e Elias causou grande comoção na comunidade de Barro Alto, onde eram conhecidos e queridos. A família das vítimas é evangélica, e Elias havia recentemente se destacado ao vencer um festival de música gospel.

Amigos e vizinhos lamentam a perda e buscam entender o que motivou tamanha atrocidade. A polícia trabalha com diversas linhas de investigação para elucidar o crime e trazer justiça à família enlutada.