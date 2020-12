Veja o que vai mudar com flexibilização do decreto estadual

Redação AM POST

Após diversas manifestações em Manaus contra decreto que proibia funcionamento de serviços não essenciais, o governador do Amazonas, Wilson Lima anunciou que vai flexibilizar as medidas restritivas.

A partir desse reajuste o Governo do Estado irá publicar um novo decreto com medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 no estado.

Veja que muda a partir de segunda-feira (28):

estabelecimentos comerciais poderão abrir de 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana, eles devem operar apenas por delivery ou drive-thru;

shoppings da capital devem funcionar de 12h às 20h, de segunda a sexta. Nos fins de semana, também devem operar apenas por delivery ou drive-thru;

bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e flutuantes na modalidade restaurante devem funcionar pelo período de 6h diárias, somente até às 22h;

flutuantes estão proibidos de funcionar para locação;

realização de festas e eventos, tanto em espaços públicos quanto privados, permanecem proibidos.