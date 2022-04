Veja vídeo: Asteróide explode sobre Tefe, no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um asteroide de duas toneladas com energia equivalente a 95 toneladas de dinamite entrou na atmosfera terrestre no domingo (3) e explodiu no céu do município de Tefé, no interior do Amazonas.

As informações é da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon).

Os moradores do município registraram o momento e descreveram a cena como um “flash de luz”que pensavam ser uma estrela ou um raio.

