Veja vídeo: Caçadores que estavam quase dois meses perdidos em mata são resgatados no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A pós 54 dias perdidos em mata no município de Urucará (distante 270 quilômetros de Manaus), os primos Valdemir Paes Serrão, 31, e José Viana Gonçalves, 29, foram resgatados por familiares nessa segunda-feira (29). Aldemir Pantoja Serrão, de 57 anos, que estava com eles, foi encontrado morto no domingo (27).

Continua depois da Publicidade

Os dois caçadores estavam bastante debilitados e seguiram para o hospital do município. Os três homens que saíram para caçar em uma região conhecida como “Igarapé Jará”, em Urucará, são pai, filho e sobrinho que vivem da pesca no município e costumavam ir para a mata para caçar.

No dia 7 de fevereiro, eles saíram mais uma vez para caçar, mas não retornaram para casa. No mesmo dia, familiares começaram a procurar por eles pela região e acionaram as autoridades que depois de um tempo encerraram as buscas.

Segundo a Segurança Pública do Amazonas, os rastros deixados pelos três homens sinalizam comportamento de fuga. Isso porque um dos desaparecidos possui passagem pela polícia. “Por esse motivo, a SSP-AM altera o status da operação para ação de busca e captura”, disse a Secretaria em nota na época.

Continua depois da Publicidade

“Um dos homens possui sete passagens pela polícia nos municípios de Tefé e Parintins pelos crimes de roubo, estupro de vulnerável, furto e roubo majorado. Em nome do autor há dois mandados, sendo um de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Tefé em 10 de julho de 2019, além de outro mandado de recaptura expedido pela Promotoria Pública de Tefé em 28 de junho de 2021, sendo considerado foragido”, informou a Secretaria de Segurança no mês de fevereiro..

Veja vídeo: