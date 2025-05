Veja vídeo: Caminhão tomba ao tentar embarcar em balsa na BR-319

Notícias do Amazonas – Um caminhão tombou na manhã desta quinta-feira (1º) ao tentar embarcar na “Balsa do 10”, que realiza a travessia de veículos e pessoas em um trecho alagado da BR-319, na altura do quilômetro 10, no município de Careiro da Várzea, a cerca de 25 km de Manaus. O acidente causou um grande congestionamento na rodovia, mas não deixou vítimas.

O trecho, que originalmente contava com uma ponte, está com travessia improvisada desde o desabamento da estrutura. Durante o período de seca, ainda era possível atravessar por um estreito corredor de terra. No entanto, com a recente elevação do nível dos rios, o local está completamente inundado, tornando indispensável o uso da balsa.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, o caminhão perdeu o equilíbrio ao tentar acessar a balsa, em razão das dificuldades no embarque causadas pela instabilidade do solo e ausência de estrutura adequada. A situação gerou lentidão e filas até o início da tarde, quando o tráfego foi finalmente normalizado.

O trecho onde ocorreu o acidente é o mesmo que, em setembro de 2022, foi palco da tragédia do desabamento da ponte sobre o rio Curuçá, que resultou em quatro mortes e diversos feridos. Pouco tempo depois, outra ponte na mesma rodovia — sobre o rio Autaz Mirim — também colapsou.

As obras de reconstrução das pontes estavam previstas para serem concluídas até o segundo semestre de 2024, mas continuam inacabadas.