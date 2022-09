Veja vídeo: David Almeida e Wilson Lima vão a BR-319 conferir de perto desabamento de ponte no Careiro

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas foram ao trecho do Km 25 (antigo Km 12) da BR-319, onde desabou, na manhã desta quarta-feira (28), uma ponte sobre o Rui Curuçá no município de Careiro (a 86 quilômetros de Manaus) deixando pessoas feridas, mortas e desparecidas.

Wilson Lima que é candidato à reeleição, suspendeu a agenda de campanha, de hoje, para coordenar ações em apoio às vítimas. Ele colocou a estrutura do Estado à disposição do Ministério da Infraestrutura e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela rodovia, para diminuir os transtornos causados pelo acidente.

“Nossa preocupação inicial é em resgatar e dar assistência às vítimas e suas famílias. Falei mais cedo com o ministro da Infraestrutura e o presidente do Dnit e coloquei o Estado à disposição para ajudar a deixar BR-319 trafegável, enquanto o Governo Federal refaz a ponte. Nossas equipes vão continuar no local dando todo apoio necessário”, disse o governador nas redes sociais.

“Estamos aqui na BR-319, no local aonde a ponte caiu. Segundo, todos falam por falta de manutenção. Infelizmente, algumas vítimas e o Corpo de Bombeiros continua aqui, mergulhando para saber a real situação. Segundo informações encontram-se pessoas presas nas ferragens. Eu me solidarizo com todas as vítimas”, disse David Almeida.

