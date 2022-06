Veja vídeo: David Assayag diz que foi hostilizado por torcedores no Festival de Parintins

Redação AM POST

O levantador de toadas David Assayag, 50, revelou que foi hostilizado por torcedores no 55° Festival Folclórico de Parintins. Ele foi entrevistado nesta terça-feira (28) pelo radialista Cid Soares, no programa “Rádio e Imagem”, da StarTV, exibido no Youtube.

“Na segunda noite, na saída do Bumbódromo, eu fui hostilizado pelos torcedores”, revelou David que também disse que não se despediu apenas do Boi Garantido, mas do Festival Folclórico de Parintins neste ano.

Sobre o Garantido ter optado por três levantadores, ele disse que seria possível, se houvesse entendimento. “A torcida começou uma disputa, entre mim e o Sabá (Sebastião Júnior) e isso não foi legal”, explicou.

O “imperador” pediu desculpas por não ter apresentado tudo o que podia. Os torcedores criticaram falhas dele, como o esquecimento de letras. “O repertório foi mudado em cima da hora e entraram muitas músicas novas, que eu não gravei. Não tenho o recurso de ler a letra no tablete ou no celular”, justificou. “Tenho facilidade de decorar, mas, depois da Covid-19, preciso de mais tempo”.

Questionado sobre o presidente do Garantido, Antônio Andrade, o intérprete do boi vermelho tentou desconversar, mas acabou soltando uma crítica: “A verba foi igual para os dois, né?”.

David Assayag deu a entender que não recebeu o cachê que estava acertado com o Garantido. “Gastei mais de R$ 10 mil, do meu bolso, com carro, comida e outras despesas”, disse. Ele defendeu o item Levantador de toadas, na primeira noite da festa, dia 24/06. Depois ficou na arena o tempo inteiro da apresentação do dia 25/06, quando o levantador foi Edilson Santana, sem participar de nada.

