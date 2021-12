Veja vídeo: Governador Wilson Lima faz balanço de sua gestão, pede desculpas por erros e fala em recomeço

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), publicou nas redes sociais nesta quinta-feira (23) um vídeo com mensagem de Natal em que pede desculpas por falhas na gestão “mesmo sem nunca ter tido a intenção” e fala em recomeço.

“Recomeçar é dobrar a aposta no que dá certo. Mas é também olhar para trás e aprender principalmente com o que não deu certo. No começo do governo eu confiei em quem não merecia minha confiança. Achei que só com boa vontade dava para resolver a vida das pessoas mais sofridas”, declarou.

O mandatário também falou sobre a atuação dos ex-governadores Amazonino Mendes e Eduardo Braga, a quem classificou de caciques que tentaram ‘sabotar’ sua administração. “Não imaginei que os ‘caciques’ que governaram por 40 anos fossem capazes de sabotar meu governo, só por que não aceitam que um homem simples governe o Amazonas”, reforçou.

Foram mais de dez pedidos de impeachment capitaneados por deputados aliados ao grupo de Amazonino e Braga, isso tudo em meio a pandemia, enquanto o Amazonas lutava para sair da crise sanitária.

No entanto o mandatário disse que a experiência só lhe fortaleceu. “Criei casca, aprendi na marra em meio à maior crise de saúde dos últimos 100 anos”, afirmou.

Lima também destaca os acertos de sua gestão como a transformação do Auxílio Estadual em permanente. “Para nunca faltar comida na mesa das pessoas”, declarou.