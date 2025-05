Veja vídeo: Grávida morre em grave acidente na rodovia AM-070

Um trágico acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quinta-feira (8) resultou na morte de uma mulher grávida no quilômetro 42 da rodovia AM-070, que liga Manaus ao município de Manacapuru, no Amazonas, conforme informações de populares. A colisão frontal entre dois veículos — um Fiat Toro e um Chevrolet Cobalt — chocou moradores da região e acendeu o alerta para os riscos de direção imprudente em condições adversas.

Segundo informações iniciais repassadas por pessoas que estão no local, um dos veículos envolvidos estaria com um dos pneus em más condições, conhecido popularmente como “pneu careca”. No momento do acidente, chovia na região, o que pode ter contribuído para o motorista perder o controle da direção. O carro desgovernado invadiu a pista contrária e colidiu violentamente com o outro veículo.

Com o impacto, o Chevrolet Cobalt foi arremessado para fora da pista, caiu em uma área de mata e acabou pegando fogo. Dentro dele estava a vítima fatal da tragédia, uma mulher em estágio avançado de gestação, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram rapidamente acionadas para atuar no resgate dos feridos, que ficaram presos às ferragens dos veículos. Após serem retiradas, as vítimas receberam os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foram encaminhadas a unidades de saúde da região. O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado para realizar a remoção do corpo da gestante.

A identidade da vítima não foi divulgada até o momento. A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente e apurar a responsabilidade dos envolvidos.