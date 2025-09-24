Veja vídeo: Município de Barcelos registra condições de insalubridade do ar causada pela fumaça

Notícias do Amazonas – Moradores de Barcelos, no interior do Amazonas, denunciaram, nesta terça-feira (23), condições de insalubridade causadas pela fumaça que há semanas encobre a cidade. Segundo relatos, a poluição teria origem no lixão municipal. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o ar tomado por uma nuvem acinzentada. Na postagem, uma moradora resumiu o cenário: “A noite em Barcelos é bem complicada. É fumaça pra mais de metro”.

Paralelamente, a Defesa Civil do Amazonas confirmou que, nesta terça-feira (24), o município de Lábrea, também no interior do Estado, apresentou qualidade do ar considerada ruim. O órgão orienta a população a procurar atendimento médico diante de sintomas como tosse seca, cansaço, ardência nos olhos, nariz e garganta. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas podem apresentar complicações mais graves.

O alerta se soma ao quadro registrado na segunda-feira (23), quando mais de 20 municípios do estado — incluindo a capital, Manaus — apresentaram qualidade do ar moderada. O cenário acende preocupação entre autoridades e moradores sobre os impactos à saúde pública, especialmente para grupos vulneráveis e pessoas expostas por longos períodos à poluição atmosférica.

Em Barcelos, os relatos apontam que a fumaça persiste principalmente no período noturno, quando a visibilidade fica reduzida e o incômodo é mais intenso. Comunidades locais afirmam que a situação tem afetado rotinas, com queixas frequentes de irritação nos olhos e desconforto ao respirar. As denúncias buscam sensibilizar os responsáveis e acelerar medidas que reduzam a emissão de fumaça atribuída ao lixão municipal.