A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Veja vídeo: Município de Barcelos registra condições de insalubridade do ar causada pela fumaça

Defesa Civil recomenda atenção a sintomas respiratórios

Por Beatriz Silveira

24/09/2025 às 20:38

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Moradores de Barcelos, no interior do Amazonas, denunciaram, nesta terça-feira (23), condições de insalubridade causadas pela fumaça que há semanas encobre a cidade. Segundo relatos, a poluição teria origem no lixão municipal. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o ar tomado por uma nuvem acinzentada. Na postagem, uma moradora resumiu o cenário: “A noite em Barcelos é bem complicada. É fumaça pra mais de metro”.

PUBLICIDADE

Paralelamente, a Defesa Civil do Amazonas confirmou que, nesta terça-feira (24), o município de Lábrea, também no interior do Estado, apresentou qualidade do ar considerada ruim. O órgão orienta a população a procurar atendimento médico diante de sintomas como tosse seca, cansaço, ardência nos olhos, nariz e garganta. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas podem apresentar complicações mais graves.

Leia também: Caminhão fica destruído e motorista fica preso às ferragens em acidente em Manaus; veja

PUBLICIDADE

O alerta se soma ao quadro registrado na segunda-feira (23), quando mais de 20 municípios do estado — incluindo a capital, Manaus — apresentaram qualidade do ar moderada. O cenário acende preocupação entre autoridades e moradores sobre os impactos à saúde pública, especialmente para grupos vulneráveis e pessoas expostas por longos períodos à poluição atmosférica.

Em Barcelos, os relatos apontam que a fumaça persiste principalmente no período noturno, quando a visibilidade fica reduzida e o incômodo é mais intenso. Comunidades locais afirmam que a situação tem afetado rotinas, com queixas frequentes de irritação nos olhos e desconforto ao respirar. As denúncias buscam sensibilizar os responsáveis e acelerar medidas que reduzam a emissão de fumaça atribuída ao lixão municipal.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Meio Ambiente

Atualização 2025 confirma avanço da crise ambiental em escala global

Acidificação dos oceanos deixa de ser alerta e passa a integrar lista de processos já além da fronteira segura, segundo o PIK.

há 34 minutos

Pará

Jovem grávida é morta pelo companheiro por se recusar a parar de fumar no Pará

Discussão por causa de cigarro antecedeu o crime.

há 58 minutos

Manaus

Polícia apreende quase 1 tonelada de maconha em marcenaria de Manaus; Wilson destaca investimentos contra o crime organizado

O governador Wilson Lima participou da apresentação da apreensão durante a entrega de 36 novas viaturas e duas lanchas blindadas.

há 1 hora

Polícia

Suspeito de guardar 368 kg de skunk tem prisão preventiva cumprida na Compensa

Prisão ocorreu nesta terça (23/09) após investigação que rastreou oficina na rua Izaurina Braga.

há 1 hora

Política

Plínio condena veto de Lula a projeto que isentava Embrapa de taxas de registro, assista

Para Plínio, o veto revela a “sanha arrecadatória do governo” e representa um duro golpe às pesquisas da maior empresa de inovação agropecuária do país.

há 2 horas