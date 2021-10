Veja vídeo: PF apreende grande quantia em dinheiro durante operação realizada no AM e mais 7 estados

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Vikare contra organização criminosa ligada ao tráfico internacional de droga e a crimes como lavagem de dinheiro. O alvo são pessoas físicas e empresas, que, até agora, não tiveram os nomes confirmados.

Trezentos policiais federais cumpriram 24 mandados de prisão preventiva e 49 mandados de busca e apreensão. No Amapá, foram cumpridos quatro mandados de busca e dois mandados de prisão preventiva, em empresas e duas residências na capital Macapá, e em um aeródromo particular.

Também foram alvos pessoas físicas e empresas nos estados do Amazonas (Manaus e Itacoatiara), Pará (Belém e Ananindeua), Piauí (Teresina), Ceará (Fortaleza), Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Paranhos e Aral Moreira), São Paulo (capital e Sorocaba); Rio de Janeiro (capital) e Paraná (Foz do Iguaçu e Londrina).

Uma grande quantia em dinheiro, inclusive em dólar, foi apreendida no Amapá. Foi preso o ex-deputado, Isaac Alcolumbre, primo do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Imagens divulgadas pela PF mostram os valores e objetos apreendidos. A Justiça Federal do Amapá também determinou medidas de sequestro de bens, direitos e valores de 68 pessoas físicas e jurídicas: 95 veículos, entre carros, caminhões e motos, boa parte de luxo, com proibição da transferência de propriedade; 3 aeronaves com indisponibilidade e restrição de uso; 19 embarcações com indisponibilidade e restrição de uso; Indisponibilidade de diversos imóveis em nome de 41 pessoas físicas e jurídicas; Bloqueio de ativos financeiros de pessoas físicas e jurídicas que chegam ao montante de R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais). Os valores são individuais, ou seja, aplicados a cada envolvido.

Investigação

A PF informou que a operação teve origem em maio de 2020 quando foram identificadas movimentações suspeitas de aeronaves no Amapá, além da descoberta dos destroços de um avião de pequeno porte que ficou atolado em uma região no município de Calçoene (AP).

De acordo com a PF, o avião de pequeno porte estava, em grande parte, destruído por um incêndio, propositalmente causado para tentar esconder crimes praticados.

Os policiais ainda perceberam que o avião estava adaptado para transportar drogas, semelhante ao que é feito com outros apreendidos em ações policiais no Brasil. Ao lado dos destroços, foi encontrada uma vala, possivelmente para armazenar as drogas transportadas naquela ocasião.

Os investigadores levantaram informações de que uma outra aeronave pousou no mesmo local e resgatou os tripulantes e a carga. Conforme a PF, o proprietário do avião foi preso em julho do mesmo ano no Paraguai, enquanto pousava uma outra aeronave carregada com 425 kg de cocaína.

A PF identificou que a aeronave usada para resgatar as pessoas e carga, que havia caído em Calçoene (AP) em março, foi vendida a outro indivíduo, que, em novembro de 2020, também foi preso em flagrante na cidade de Ipixuna (PA), próximo a Paragominas (PA), transportando 450kg de maconha tipo “skunk”, logo após deixar Macapá, saindo de um aeródromo da capital.

No Amapá, a Polícia Federal encontrou indícios de que este aeródromo fornecia apoio logístico, como combustível, para a aeronave fazer esses voos aos demais estados brasileiros, bem como a outros países fornecedores da droga, como Colômbia e Venezuela.

O local também foi usado como ponto de apoio para realização dos preparativos da aeronave de modo a deixá-la em condições para voar com autonomia para longas distâncias, como retirada de bancos, fornecimento de combustível em carotes, o que é proibido, e assim trazer a maior quantidade de drogas possível.

De acordo com a PF no Amapá, chegou-se a uma grande e articulada organização criminosa com participação de brasileiros e estrangeiros. O destaque é para o tráfico internacional de drogas, que usava rota que passava por países da América do Sul, principalmente Colômbia e Venezuel, e tinha o Amapá como uma de suas bases logísticas fundamental, de onde as drogas partiriam para outras regiões do Brasil.