Veja vídeo: PF apreende joias e dinheiro em concessionária da família de Eduardo Braga em Manaus

Redação AM POST

Agentes da Polícia Federal apreenderam, joias e uma grande quantia em dinheiro na manhã desta quarta-feira (17) em loja da concessionária Braga Veículos, na avenida Djalma Batista, zona sul de Manaus, que pertence a família do senador Eduardo Braga (MDB-AM). O político governou o Amazonas no período de 2003 a 2010 e a empresa foi uma das principais fornecedoras de veículos ao executivo estadual.

Os materiais foram recolhidos e encaminhados à sede da Polícia Federal. O valor das joias e do dinheiro não foram divulgados.

Proprietários de três empresas de veículos que são suspeitos de integrar uma organização criminosa que se aproveitava da isenção de impostos oferecidas à Zona Franca de Manaus para adquirir veículos e vendê-los de forma ilegal em outros estados da região Centro-Oeste.

Em nota, a Braga Veículos explicou a origem das joias e dinheiro apreendidos em loja.

Leia nota na íntegra:

O Grupo Braga empresa com 66 anos de história construída com credibilidade e confiança do povo Amazonense vem prestar publicamente as primeiras informações sobre a “operação francamente” deflagrada na manhã de hoje.

Continua depois da Publicidade

Trata-se de investigação que visa apurar eventuais infrações em vendas, por revendedores, de veículos utilitários através de transferências irregulares para outros Estados da Federação sem os devidos recolhimentos fiscais e tributários.

Quanto as joias e valores em espécie veiculados na mídia informam que se tratam de bens pessoais dos sócios do grupo, devidamente declarados em seus impostos de renda, que são guardados no escritório familiar localizado em sala própria no mesmo endereço da empresa.

O grupo informa que está colaborando com as autoridades competentes, bem como que não praticou nenhuma infração, estando plenamente convictos quanto a lisura e legalidade dos seus atos.

Manaus/AM, 17 de novembro de 2021

Grupo Braga