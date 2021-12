Veja vídeo: prefeito de Borba chama desafeto para ‘sair na porrada’ em estilo UFC

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O prefeito de Borba, Simão Peixoto, divulgou vídeos nas redes sociais confirmando que aceitou o desafio, no estilo UFC, de um homem chamado “Mirico” que em setembro deste ano criticou o mandatário pela má conservação do balneário do município, distante 150 km de Manaus.

Continua depois da Publicidade

No vídeo, o político diz que espera o rival no octógono no dia 11 de dezembro para o tira-teima. Segundo informações até ingressos para o confronto estão sendo vendidos na cidade.

“Eu fui desafiado primeiro no dia, onde o certo cidadão gravou um vídeo me xingando com palavras de baixo calão, dizendo que eu sou acostumado a bater nas pessoas e me desafiando para uma luta corporal. Apreciador das artes marciais como sou, aceitei o desafio do cidadão, mas de forma limpa e correta, dentro de um octógono, com árbitro e dentro de todas as regras do MMA. Sempre apreciei esse tipo de esporte, a prova disso, são os inúmeros eventos esportivos que aconteceram no município, apoiado por mim”, disse.

Prefeito de Borba vai sair na ‘porrada’ com desafeto no estilo UFC pic.twitter.com/5Re9a0xY9o Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) December 6, 2021

Continua depois da Publicidade