Veja vídeo: Prefeito de Borba enfrenta adversário político em luta de MMA e apanha

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O prefeito de Borba, Simão Peixoto (PP), enfrentou seu desafeto político e ex-vereador Erineu Alves Da Silva, conhecido como Mirico, em uma luta de MMA realizada na madrugada deste domingo (12/12) em uma quadra de esportes no município distante 150 km de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Mirico é crítico da gestão do prefeito de Borba e os dois já protagonizaram diversos conflitos. Eles decidiram resolver as diferenças no ringue, em uma luta sem técnica e com muitos expectadores. O mandatário até chegou a postar um vídeo nas redes sociais confirmando sua participação no embate.

Prefeito de Borba vai sair na ‘porrada’ com desafeto no estilo UFC pic.twitter.com/5Re9a0xY9o — AM POST (@portalampost) December 6, 2021 Continua depois da Publicidade

Logo no início da luta de três rounds, Mirico deixou o prefeito atordoado com uma sequência de chutes, que o levou uma vez para o tatame. Apesar da ofensiva, Peixoto se levantou e continuou. No fim, foi apontado como o vencedor do embate.

Continua depois da Publicidade

No fim do combate, o prefeito disse que aceitou o “desafio” de seu principal opositor para incentivar o esporte no município.

Prefeito de Borba participa de luta de MMA com ex-vereador no AM. pic.twitter.com/ZjkQY6Gpf5 Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) December 13, 2021

Prefeito de Borba participa de luta de MMA com ex-vereador no AM. pic.twitter.com/GtoSPlNMGR — AM POST (@portalampost) December 13, 2021