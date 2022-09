Veja vídeo: PRF interatida BR-319 em trecho em que ponte desabou no interior do AM

Redação AM POST

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou o trecho onde ponte que desabou no KM 25, na BR-319, no município do Careiro da Várzea (a 88 quilômetros ao sul de Manaus), nesta quarta-feira (28).

No decorrer da semana, a ponta já apresentava rachaduras e não foi interditada a tempo, vindo a cair no momento em que alguns veículos, incluindo de grande porte, trafegavam sobre ela.

Mesmo com o perigo iminente alguns condutores continuavam se arriscando ao fazer a travessia.

De acordo com a Prefeitura Municipal do Careiro há registros de vítimas fatais e pessoas feridas. A Prefeitura informou que já está dando suporte às pessoas que estão no local.