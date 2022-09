Veja vídeo: Wilson Lima confirma ampliação de convocados em nova fase do concurso da Polícia Civil do AM

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou a ampliação do número de candidatos convocados do concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), de 484 para 619. A lista atualizada será divulgada na próxima sexta-feira (30/09).

“Esses últimos dias eu estive discutindo com a Procuradoria Geral, Casa Civil, Secretaria de Fazenda e também com a Delegacia Geral e nós tomamos a decisão de ampliar a quantidade de convocados para realizarem o curso de formação da Polícia Civil. Vai sair de 484 para 619 e já agora no dia 30 a gente divulga a lista desses convocados”, disse o mandatário.

Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o concurso público atraiu 79.426 candidatos, que concorreram a 362 vagas com remuneração entre R$ 11.281,26 a R$ 20.449,05.