Veja vídeo: Wilson Lima posta reação de profissionais da educação ao descobrirem valor de pagamento do Fundeb

O governador do Amazonas, Wilson Lima, postou nas redes sociais nesta quarta-feira (15/12), a reação de alguns professores ao descobrirem valor de pagamento do maior abono da história do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para todos os profissionais da rede estadual de educação, em parcela única, no dia 23 de dezembro.

Nas imagens os profissionais da educação vibram e comemoram ao descobrirem que o valor destinado aqueles que trabalham em regime de 20 horas será de R$ 12,6 mil.

Os valores do abono variam de R$ 12,6 a R$ 37,8 mil para professores, pedagogos e servidores técnicos e administrativos. Essas duas últimas categorias passaram a receber o benefício depois que o governador Wilson Lima editou decreto ampliando o alcance para todos os profissionais da área.

Valores

Os valores do abono variam conforme o total de horas trabalhadas pelo profissional. Para aqueles que trabalham em regime de 20 horas o abono será de R$ 12,6 mil. Os que têm vínculo de 40 horas, o valor será de R$ 25,2 mil. Já para os de 60 horas, o abono será de 37,8 mil. Os servidores administrativos receberão R$ 12,6 mil.

José Félix é professor de Língua Portuguesa da rede estadual de educação e, segundo ele, o abono é um reconhecimento. “É uma ressignificação de todo o trabalho que nós fizemos. O estado do Amazonas foi o único que não parou a educação, nós nos ressignificamos, nós nos replanejamos em todas as práticas pedagógicas que tínhamos. Hoje é o ápice de tudo aquilo que nós fizemos. Uma satisfação de extrema importância para a valorização do magistério em nível de estado do Amazonas, e em nível de Brasil”, disse.

Segundo a secretária de Estado da Educação, Kuka Chaves, o pagamento será para todos os servidores que estejam no exercício de suas atividades. “Essa é o maior ganho para a Educação; é o reconhecimento de um trabalho diante de toda a adversidade que tivemos, de pandemia, de enchente. Nossos profissionais da educação deram um show. E hoje o governador coroará esse presente, entregando a eles o maior Fundeb da história do Amazonas”, disse.