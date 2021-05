“Vem aí a BR-319! O próximo sonho que vamos sonhar”, diz ministro da Infraestrutura

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse, nesta sexta-feira (7), durante inauguração da ponte do rio Abunã, que o asfaltamento da BR-319 é o próximo passo da sua pasta. A solenidade contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

“O sonho não vai acabar com a ponte do Madeira e com a ponte do Abunã. Gente, vem aí a BR-319! É o próximo sonho que nós vamos sonhar”, discursou o ministro.

Segundo ele, a ponte que liga Rondônia ao Acre é mais uma obra logística que faz parte de um projeto maior na região, pois o principal objetivo é a integração.

“A interligação do estado do Amazonas com Rondônia é com o resto do Brasil, porque o Norte não será esquecido”, disse.

O ministro disse ainda que sua pasta não deixará os estados do Norte “para trás”.

De acordo com ele, a obra da ponte vai proporcionar integração, interiorização da logística e desenvolvimento. “Ninguém tá ficando para trás. Parabéns ao Acre, Rondônia e ao Brasil”, comemorou.

O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, elogiou a fala do ministro Tarcísio sobre a BR-319. “Parabéns Tarcísio que anunciou o novo sonho”, disse.

BR-319

No mês passado, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, autorizou a realização das obras de reconstrução de 52 quilômetros da BR-319, o chamado lote C, entre o km 198 e o km 250.

Por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o Ministério da Infraestrutura anunciou estar avançado na elaboração do cronograma para iniciar a obra ainda este ano.

O ministério também assegurou que o objetivo é tornar as obras de reconstrução da BR- 319 referências em gestão ambiental.

“Vamos fazer da pavimentação da BR-319 um modelo de sustentabilidade e mostrar que é possível fazer pavimentação com sustentabilidade, com governança ambiental. O Amazonas é um dos estados mais preservados do Brasil e vai continuar sendo”, disse o ministro.

Fonte: BNC