Altas temperaturas e chuvas abaixo da média marcam o período mais quente do ano, conhecido como ‘verão amazônico’, que vai de julho a dezembro. É nesse período também que os riscos de acidentes domésticos aumentam. Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) alerta para os cuidados que devem ser tomados com a fiação elétrica, tomadas e eletrodomésticos.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Orleilso Ximenes Muniz, ressaltou que muitos acidentes podem ser evitados no dia a dia e mudanças simples são capazes de manter a casa mais segura. Além disso, também alertou para o que é necessário fazer quando um acidente doméstico acontece durante esta época do ano.

“Nós recomendamos que observe sua rede elétrica. Se ela não foi feita de forma adequada, o risco de incêndio é muito maior, ainda mais nessa época de calor intenso. Mesmo com os cuidados, caso algum acidente ocorra, a pessoa precisa sair imediatamente do local com todos que estão ali e acionar o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193. A ação rápida pode fazer toda diferença na hora de salvar pessoas e o patrimônio”, explicou o comandante do Corpo de Bombeiros.

Na zona oeste da cidade, no bairro Compensa, a moradora Sandra Carvalho, de 53 anos, toma todos os cuidados para preservar a segurança da casa. A fiação elétrica já passou por uma revisão com o eletricista, mas ela reforçou outras prevenções, principalmente com as tomadas que precisam ficar ligadas por mais tempo.

“Temos que ter todo cuidado para não deixar nada ligado na tomada, se não estivermos usando. Por aqui, não utilizo a extensão para compartilhar a tomada do fogão, geladeira, entre outros, porque sei que pode ter um superaquecimento. Quando saio, evito deixar tudo ligado à rede elétrica aqui por casa”, falou a moradora.

Dicas do Corpo de Bombeiros

1. Evitar deixar aparelhos como ventiladores, secadores de cabelo, carregadores, entre outros, conectados à tomada sem uso;

2. Evitar utilizar extensões e conectores de tomadas de energia elétrica, os conhecidos ‘benjamins’;

3. Observar se há na residência ligações clandestinas de energia elétrica, que podem ocasionar curto-circuito e incêndios;

4. Descartar corretamente a bagana de cigarro, evitando áreas de vegetação, que ficam mais secas neste período;

5. Não queimar lixo em área de vegetação ou no quintal de casa;

Redação AM POST