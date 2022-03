Vereador aciona Ministério Público após aumento irregular no preço da gasolina em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Após denunciar o aumento criminoso de quase R$ 1 no preço da gasolina em diversos postos de Manaus, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) ingressou com uma representação criminal no Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), nesta sexta-feira, 11/03, contra a cobrança abusiva nos preços, que chegaram a R$ 7,49 ainda nessa quinta-feira, 10/03, antes do efetivo aumento na venda da Petrobras às distribuidoras.

Continua depois da Publicidade

“Fiz uma representação criminal no Ministério Público pela ação coordenada do cartel de gasolina de Manaus, antecipando o aumento anunciado pela Petrobras, sendo que nenhum posto do Brasil estava comprando mais caro ontem. Eles aumentaram em quase R$ 1, enquanto o aumento da Petrobras foi de pouco mais de 50 centavos na prática!”, explicou o vereador.

O reajuste, no entanto, elevou o preço da gasolina em R$ 0,61 nesta sexta-feira, 11/03. Já na venda aos consumidores, o aumento a ser sentido no bolso deve ser de R$ 0,44 no litro da gasolina. Conforme ressaltou o vereador, esse aumento, no entanto, não deveria ser aplicado antecipadamente, como ocorreu na quinta-feira, e nem nesta sexta, já que os postos possuem estoque e não devem comprar com o novo valor de forma imediata.

“Farei tudo que estiver ao meu alcance para que haja punição! No resto depende dos órgãos, para que fiscalizem e hajam de acordo. Mas, independente de qualquer coisa, farei sempre a minha parte!”, disse.