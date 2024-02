Vereador Babá Tupinambá passa mal e sofre acidente de trânsito em Parintins

Notícias do Amazonas – O vereador do município de Parintins, Babá Tupinambá, sofreu um acidente de trânsito na tarde deste sábado (17), ao passar mal e cair de uma motocicleta em plena via pública.

A assessoria do político contou que ele estava trafegando em seu veículo, momento em que sofreu uma baixa pressão arterial e por conta disso, caiu da moto e teve algumas escoriações pelo corpo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi acionada para atender a ocorrência envolvendo o vereador. Embora o susto, ele não corre risco de vida e deve ficar em observação médica nos próximos dias.