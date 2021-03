Vereador de Manaus propõe criação da Frente Parlamentar em Defesa da BR-319

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) se posicionou favorável à criação da Frente Parlamentar Em Defesa à BR-319 na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Durante pronunciamento na tribuna da CMM, nesta terça-feira (2/2), o vereador disse que solicitou a criação da Frente ao presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, vereador Kennedy Marques (PMN).

Continua depois da Publicidade

Por conta da decisão tomada pelo juiz Rafael Paulo Soares Pinto, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que suspendeu as obras para reconstruir o lote C da BR-319, o vereador Rodrigo Guedes ressaltou a importância da defesa da rodovia pelos vereadores.

“Fiz a sugestão ao vereador Kennedy Marques para que nós criássemos a Frente Parlamentar Em Defesa à BR-319, porque sem ela nós vamos continuar nessa hiper dependência dos incentivos fiscais que sempre foram ameaçados por quem já assumiu o governo federal”, disse Rodrigo Guedes.

IPTU

Continua depois da Publicidade

O vereador também afirmou ser favorável à revogação do aumento de 40% da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). No dia 13 de fevereiro, o vereador solicitou ao prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que fosse encaminhado um projeto de lei à Câmara para a revogação do aumento do imposto.

“Deixei muito claro que uma lei só pode ser revogada por outra lei. O prefeito suspendeu os efeitos do decreto que regulamenta o IPTU 2021. Mas precisamos, de fato, revogar a lei de 2019 que estabele a nova alíquota do tributo”, concluiu.

Continua depois da Publicidade

*Com informação da Assessoria de Imprensa