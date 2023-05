Vereador de Novo Airão é detonado após causar polêmica ao dizer que handebol não é esporte para homens

O vereador de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus), Nilson Melo, foi duramente criticado após dizer em discurso na Câmara Municipal, na última segunda-feira (15), que o handebol é um esporte que deve ser praticado por mulheres e não por homens.

O discurso do parlamentar era em defesa do prefeito da cidade, Frederico Júnior, criticado nas redes sociais por não ajudar uma equipe de handebol de alunos da rede municipal, com transporte para participar em Manaus de partida dos Jogos Escolares do Amazonas.

“Não é a primeira vez que esse grupo de handebol vem descendo o cacete no prefeito, que eu acho que esse handebol aí não devia ser para homens, devia ser só para mulheres, no meu ponto de vista. Não sou machistas mas eu acho que futebol é para homens, o vôlei ainda entra, mas handebol? Fica meio esquisito, não tenho nada contra, cada um segue o que quer agora do jeito que fizeram dando porrada no prefeito, que não estava sabendo de nada”, disse o parlamentar na Câmara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após repercussão negativa de sua fala o vereador se retratou nas redes sociais. “Gente eu quero pedir desculpas, primeiramente, de todos os jogadores do handebol que eu tenho vários amigos do handebol, eu me expressei errado, quero aqui pedir desculpa mais uma vez”, declarou Nilson Melo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*