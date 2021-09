Vereador é denunciado por suspeita de estupro contra adolescente de 15 anos no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

O vereador Jullison Samir Tavares Maciel, do município de Urucurituba, no interior do Amazonas, foi denunciado por suspeita de estupro contra uma adolescente de 15 anos. Após a denúncia, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) notificou a Câmara do município para instaurar um processo disciplinar contra o parlamentar.

Continua depois da Publicidade

“Tratando-se de processo judicial que tramita em segredo de Justiça, informações e documentos a respeito do caso devem ser solicitados, com a devida confidencialidade, à Delegacia de Polícia, ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, ao Conselho Tutelar e à Secretaria da Vara Judicial de Urucurituba/AM”, diz ofício assinado pelo promotor de Justiça, Kleyson Nascimento Barroso, foi enviado ao presidente da Câmara Municipal de Urucurituba, vereador Cláudio Lima dos Santos.

De acordo com nota do Ministério Público do Amazonas a Câmara foi notificada a fim de instaurar processo disciplinar contra o vereador.

A conclusão, segundo o promotor, foi alcançada a partir dos relatos da vítima e familiares, do laudo de conjunção carnal e de relatórios do Conselho Tutelar e do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS).

Continua depois da Publicidade

Leia a nota na íntegra

NOTA À IMPRENSA: A Câmara Municipal de Urucurituba foi notificada pelo Ministério Público, a fim de instaurar processo disciplinar contra o vereador Jullison Samir Tavares Maciel e apurar a possível quebra o decoro parlamentar – haja vista que foi denunciado pela prática do crime de estupro, tendo como vítima uma adolescente de 15 anos. Continua depois da Publicidade De acordo com o Promotor de Justiça Kleyson Nascimento Barroso, há nos autos – que tramita em segredo de Justiça por envolver menor – indícios de que houve a prática do crime e de que o edil foi o autor do fato, conclusão alcançada a partir dos relatos da vítima e familiares, do laudo de conjunção carnal e de relatórios do Conselho Tutelar e do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS.

Leia ofício na íntegra:Oficio-Presidente-da-Camara-Municipal-Instaurar-procedimento-por-quebra-de-decoro-parlamentar-Julisson-Samir-Tavares-Maciel-1