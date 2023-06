Vereador pede expulsão do presidente do Garantido após ameaça de não levar o boi para disputar o Festival de Parintins 2023

O presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Alex Garcia (PSD), se manifestou nessa terça-feira (20), na tribuna da Casa Legislativa, pedindo a expulsão do presidente do boi Garantido, Antônio Andrade Barbosa, que ameaçou não levar o bumbá para a disputa em 2023 do Festival Folclórico de Parintins por questões financeiras.

No documento enviado ao governo do Amazonas, o presidente do boi pede ajuda financeira e alega que a diretoria precisou decidir se realiza a apresentação no Festival ou paga os funcionários envolvidos na construção do Boi 2023 e optou pela segunda opção.

“Eu nunca vi isso, é algo surreal, ameaçar formalmente um governador do Estado, que, diga-se de passagem, tem contribuído muito com a nossa cidade, que pagou antecipado o valor de R$ 10 milhões para os bois de Parintins, R$ 5 milhões para cada um, ou seja, os bumbás estão com dinheiro, então faltou planejamento e organização”, disse o vereador revoltado.

Alex Garcia afirma que além de torcedor é sócio do boi Garantido e classificou a atitude do presidente do bumbá como uma palhaçada.

“Às vésperas do festival, o presidente Antônio Andrade faz uma palhaçada dessa com o povo de Parintins, com o governador, com os trabalhadores, com os patrocinadores da nossa festa. Não tem como ficar calado, de braços cruzados, vendo tudo isso acontecer. Falo isso com muita tristeza, pois sou sócio do boi Garantido, sou torcedor apaixonado, mas acima de tudo sou um representante do povo de Parintins e não posso me calar e me curvar diante de uma brincadeira e uma palhaçada de muito mau gosto dessa”, disse.

O vereador pediu providências dos Conselhos de Ética e Fiscal do Garantido contra os atos de Antônio Andrade.

“Quem vai ter que tomar uma decisão agora são os sócios do boi Garantido. E nós temos que nos unir nesse momento de dificuldade para encontrar uma solução para levar o Garantido para a arena e se Deus quiser ter um Garantido vitorioso”, frisou.

“É inadmissível o que está acontecendo no Garantido e o conselho fiscal e o conselho de ética não falarem em nada. O que está acontecendo no nosso boi? Cadê os torcedores? Cadê o sócio apaixonado por essa festa? Por essa brincadeira? O Antônio Andrade não é maior que ninguém. E ele não é ditador. Antônio, você não manda em Parintins, você não manda no boi, você é muito menor que o Garantido, e você tem que respeitar o povo de Parintins, respeite o povo de Parintins, respeite esta Casa, que você não respeitou. O vereador Marcilon mandou inúmeros solicitações de informações financeiras, técnicas, mas vocês nunca tiveram a coragem de responder um requerimento nosso”, pontuou.