Amazonas

Vereadora de Borba que falou em ser a favor de ‘violência à mulher” já protagonizou troca de socos em plenário; assista

Em abril de 2012, ela se envolveu em uma briga física com uma outra parlamentar e foi às vias de fato, com troca de socos e tapas.

Por Bruno Pacheco

30/09/2025 às 13:44

Notícias do Amazonas – A vereadora Elizabeth Maciel, a Betinha (Republicanos), que disse nesta segunda-feira, 29, ser a favor da violência contra a mulher, já protagonizou cenas de violência em plenário. Em abril de 2012, ela se envolveu em uma briga física com uma outra parlamentar e foi às vias de fato, com troca de socos e tapas.

Vídeos compartilhados nas plataformas digitais mostram a troca de agressão registrada há 12 anos, na Câmara Municipal de Borba. Segundo uma reportagem do G1 da época, a confusão envolveu também a então vereadora Yolanda Andrade, durante sessão que discutia prestação de contas da presidência da Casa.

Leia mais: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser &#8220;a favor da violência contra a mulher&#8221;

Segundo as imagens, disponíveis no Youtube, é possível ver Elizabeth iniciando um discurso quando a outra vereadora se envolve e ambas partem para a agressão física. Confira:

Nesta segunda-feira, 29, Elizabeth voltou a gerar polêmica ao declarar durante sessão ordinária que é “a favor da violência contra a mulher” e que “tem mulher que merece apanhar mesmo”. A fala ocorreu em defesa do vereador Pedro Paiva, que estaria sendo criticado por sua forma de se expressar na tribuna.

Leia mais: Vereadora de Borba se retrata após dizer ser a favor da violência contra a mulher; veja o que ela disse

Após a repercussão, a parlamentar utilizou suas redes sociais para se manifestar nesta terça-feira, 30, afirmando que foi “extremamente infeliz” em suas declarações, pediu desculpas às mulheres que se sentiram ofendidas e se comprometeu a adotar mais responsabilidade em seus posicionamentos futuros.

