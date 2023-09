Vereadores de Rio Preto da Eva livram prefeito Anderson Sousa de cassação

O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa (União Brasil), se livrou da cassação de seu mandato após blindagem dos vereadores da Câmara da cidade (CMB) nesta quinta-feira (14). O mandatário foi acusado de desviar mais de R$16 milhões do Fundo Previdenciário do município, conhecido como RIOPREV, e a denúncia aceita na CMB na última segunda-feira (11).

De acordo com a denúncia, a prefeitura deixou de repassar os valores devidos ao RIOPREV, resultando no desvio milionário. Documentos revelam que, até novembro de 2022, a dívida acumulada já atingia a marca de R$15.573.128,14 milhões. No entanto, em 2023, o valor desviado ultrapassa a marca dos R$16 milhões.

A base para a acusação é uma Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do RIOPREV, datada de dezembro de 2023 e assinada por três conselheiros fiscais do Instituto Previdenciário: Uédio Ramilson Leite da Silva, Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros Jeferson Lindoso Macedo e Mª Edisângela Rodrigues da Silva.

