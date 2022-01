Vestibular e SIS da UEA seguirão rigorosamente medidas de segurança contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Reiterando o compromisso com a saúde pública, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) garante que a aplicação das provas do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), confirmada para os dias 13, 14 e 15 de fevereiro, seguirá todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS). O objetivo é garantir a segurança dos candidatos e colaboradores que participarão do processo em Manaus e nos outros 61 municípios do Amazonas onde serão aplicadas as provas.

Continua depois da Publicidade

Após avaliação do cenário epidemiológico no estado, realizada pelo Grupo de Gestão de Enfrentamento à Covid-19 (GGCovid-19/UEA) e por representantes da Vunesp, concessionária responsável pelo certame, a Gestão Superior da UEA decidiu manter o exame.

De acordo com o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, a análise dos indicadores epidemiológicos da Covid-19 revela tendência de declínio e estabilidade de casos da doença para o mês de fevereiro, o que deverá permitir a realização do processo com responsabilidade e tranquilidade.

Cleinaldo destaca que, devido aos cuidados rigorosos adotados pela instituição desde o início da pandemia, tem sido possível a realização de atividades presenciais, inclusive o Vestibular e o SIS, que são as portas de entrada para o ensino superior na instituição.

Continua depois da Publicidade

“Existe uma previsão de curva com queda consistente dos casos em fevereiro. Estamos confiando nesses dados. Até o momento não há indicativo de adiar o certame. Em reunião com a Vunesp, decidimos que é possível realizar o Vestibular e SIS com os mesmos cuidados tomados no certame do ano passado. As medidas individuais e coletivas de proteção serão obrigatórias em todos os ambientes de provas”, ressaltou o reitor.

Medidas – O protocolo adotado no exame de 2022 inclui: maior número de locais de prova; disponibilização de álcool 70%; exigência do comprovante de vacinação e do uso de máscaras; aferição de temperatura dos candidatos e colaboradores; distanciamento social nas salas; e sanitização dos ambientes.

Continua depois da Publicidade

O reitor da UEA informa ainda que a Gestão da Universidade seguirá acompanhando a evolução do quadro da pandemia no Amazonas e que qualquer decisão sobre a realização do Vestibular e SIS será divulgada no site e nas redes oficiais da instituição.