Vice-governador Tadeu de Souza é homenageado pelo TRT-11 e destaca união entre poderes

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, foi condecorado, na tarde desta quinta-feira (24/08), com a Moeda de Reconhecimento da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11). A honraria foi entregue durante o 1º Congresso Nacional de Ex-Integrantes do Coleprecor (Conapror), realizado na sede da instituição, na região central de Manaus.

A Moeda de Reconhecimento da Presidência do TRT-11 é destinada a autoridades, servidores e cidadãos que se destacam pelos serviços prestados à Justiça do Trabalho. Ao receber a homenagem, Tadeu de Souza destacou que a união baseada no diálogo entre os poderes Executivo e Judiciário é fundamental para o êxito das políticas públicas como um todo.

“Esta honraria representa para mim não apenas um reconhecimento pessoal, mas um incentivo para que possamos continuar trabalhando, juntos, pelo desenvolvimento e pelo bem-estar de todos os cidadãos do Amazonas”, enfatizou o vice-governador, ao receber a insígnia das mãos do presidente do TRT-11, desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva.

Para Tadeu de Souza, a parceria entre o Governo Wilson Lima e a Justiça do Trabalho é essencial para o sucesso das ações voltadas ao bem-estar da população. “A participação da Justiça Trabalhista é decisiva para garantir que os direitos constitucionais de todos os cidadãos sejam respeitados, independentemente de suas origens, em todas as esferas da sociedade”, frisou.

“Tenho orgulho de integrar uma administração, liderada pelo governador Wilson Lima, que vem promovendo investimentos históricos em educação, infraestrutura, inovação e tantas outras áreas para que o Amazonas se torne um ambiente propício para o crescimento econômico, sustentável e inclusivo”, concluiu o vice-governador.

Além do vice-governador Tadeu de Souza, outras 22 personalidades de todo o país foram agraciadas, incluindo a presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), desembargadora Nélia Caminha.

