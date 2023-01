Vice-governador Tadeu de Souza inaugura quatro unidades móveis do PAC e amplia serviços de cidadania

Redação AM POST

Representando o governador Wilson Lima, o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, inaugurou, nesta quarta-feira (25/01), quatro unidades móveis do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) em Manaus. Estruturadas em contêineres, as unidades estão distribuídas, inicialmente, em três pontos das zonas centro-sul e norte. Com isso, a rede de atendimento da capital passa a ter 13 unidades com serviços diversos de cidadania.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Existe um trabalho do governo Wilson Lima de reestruturação dos PACs. Nos últimos dois anos várias unidades foram revitalizadas, houve ampliação dos serviços com a inauguração do PAC em Presidente Figueiredo e Tefé”, disse o vice-governador, que também falou sobre novos investimentos. “Nos próximos meses outras quatro unidades serão inauguradas, inclusive no interior do estado”, acrescentou Tadeu.

Com as novas estruturas, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc) amplia o acesso aos serviços de cidadania também para a Região Metropolitana, nas cidades que não possuem PACs. Para essa região, o cronograma de municípios está em fase de definição.

Hoje, semanalmente, são 32,5 mil atendimentos em nove unidades de Manaus. A expectativa é que esse número aumente para 40 mil. O acesso aos serviços deverá ser feito via aplicativo SASI, onde serão abertas vagas para agendamento semanal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O objetivo é ficar cada vez mais próximo da população, ampliar o leque de atendimento com mais parcerias, atendimento à população de forma geral. O padrão é o mesmo do PAC normal que fica fixo. Ele vai ter o mesmo tipo de atendimento, mesmo serviço”, disse a titular da Sejusc, Jussara Costa.

Cada container possui 12 postos de atendimento e, inicialmente, devem ser instalados no período de 45 dias em cada local selecionado. Ao todo, são 48 novos postos disponíveis para atender à população de Manaus e, posteriormente, a Região Metropolitana. O interior também vai receber as estruturas. Quatro unidades móveis estão sendo preparadas e serão distribuídas em quatro municípios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Novos PACs

Os novos PACs funcionarão em horário de expediente, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Qualquer alteração nos horários será comunicada via Sejusc.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dois contêineres foram instalados nas dependências da Escola de Educação Profissional do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), localizado na Rua Marginal Esquerda, no bairro Galileia, zona norte. Somente nessa região, são 24 postos de atendimento abertos.

Uma unidade, com capacidade para atender até 12 pessoas ao mesmo tempo, está na área da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), localizada na avenida Mário Ypiranga, Parque 10 de Novembro, zona centro-sul.

A quarta estrutura, que também atenderá até 12 pessoas ao mesmo tempo, está instalada no estacionamento do Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no bairro Cidade de Deus, zona norte.

O ajudante de pedreiro Francisco Douglas, 36, morador do bairro Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus, levou os dois filhos para solicitar a primeira via do RG. “Eu estou achando bom, porque não tinha e agora está tendo. Está até mais prático a gente chegar, ter o tempo de a gente chegar para tirar. A gente quer o melhor para os nossos filhos e tem que correr atrás. Eles estavam precisando muito na escola deles”, destacou Francisco.

Serviços

As unidades móveis dos PACs ofertam os serviços que um PAC fixo oferece, como a emissão de RG em primeiras e segundas vias. Além disso, há a emissão das carteirinhas de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), que isenta o portador das tarifas no transporte; orientações sobre o Idoso Empreendedor; pré-cadastro e agendamento para junta militar.

Nas unidades móveis dos PACs os usuários da Amazonprev poderão tirar o contracheque; cédula C; cadastro no portal do segurado; atualização de cadastro; consulta e andamento de processos; orientação de checklist de pensão por morte; e sobre o aplicativo “Meu RPPS”.

Aqueles que estiverem em busca de emprego poderão ser auxiliados para o cadastro de currículo na Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), além de orientações sobre o seguro desemprego e a carteira de trabalho digital.

Agendamento

Para solicitar atendimento é preciso agendar via aplicativo SASI, que abre vagas todas as quintas-feiras. O primeiro passo é baixar o aplicativo, fazer o cadastro e depois colocar o código “SJPAC”. Em seguida, é só acessar o primeiro canal, que é onde se solicita o agendamento.

Após a solicitação feita, a pessoa recebe uma mensagem, pelo e-mail e telefone cadastrados no aplicativo, em até 72 horas, com a confirmação do serviço via SMS ou e-mail.

Além do agendamento, o aplicativo também conta com as abas “Conheça o PAC”, “Notícias”, “Sugestões e Reclamações”, e está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

A cerimônia de entrega teve a presença dos vereadores Diego Afonso, Glória Carrete, Allan Campelo, do deputado eleito Daniel Almeida e secretários de estado.