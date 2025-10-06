Vice-reitora da FUnATI está entre os pesquisadores mais influentes do mundo, segundo ranking da Universidade de Stanford

Notícias do Amazonas – Pelo segundo ano consecutivo, a vice-reitora da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), Ivana Mânica da Cruz, foi reconhecida como uma das pesquisadoras mais influentes do mundo, de acordo com o ranking internacional World’s Top 2% Scientist List, elaborado pela Universidade de Stanford em parceria com a editora científica Elsevier.

A lista, que chega à sua sexta edição em 2025, avalia milhões de cientistas de todas as áreas do conhecimento com base em indicadores bibliométricos rigorosos, considerando publicações, citações e relevância científica. A classificação é elaborada a partir dos registros do Scopus, um dos maiores bancos de dados de resumos e citações de artigos revisados por pares, com mais de 85 milhões de publicações científicas de mais de 7 mil editoras internacionais.

“Estar entre os 2% dos pesquisadores mais influentes do mundo significa que os nossos estudos estão sendo lidos e valorizados nas universidades nacionais e internacionais. Grande parte desse mérito está justamente associada às pesquisas que eu tenho desenvolvido com o doutor Euler Ribeiro aqui no Amazonas, especialmente com a Dieta Amazônica”, destacou Ivana.

Trajetória científica

Bióloga, Mestre e Doutora em Genética e Biologia Molecular, com pós-doutorado em Demografia e Biologia do Envelhecimento pela Universidade da Califórnia, Ivana Mânica da Cruz é pesquisadora de produtividade científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Com mais de 300 artigos publicados, Ivana atua em programas de mestrado e doutorado, consolidando-se como uma das principais referências da ciência brasileira na área do envelhecimento humano.

Em parceria com o reitor da FUnATI, doutor Euler Ribeiro, lidera pesquisas pioneiras sobre o envelhecimento da população idosa amazônica e sobre a Dieta Amazônica, realizadas em colaboração com instituições e pesquisadores nacionais e internacionais.

Atualmente, Ivana coordena projetos inovadores que unem biologia, saúde e qualidade de vida, promovendo avanços na compreensão e no cuidado com a longevidade — um campo cada vez mais relevante diante do envelhecimento populacional global.