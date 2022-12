Redação AM POST

Após a morte do técnico de enfermagem, Ronaldo Miranda Rocha Cesário, de 28 anos, moradores atearam fogo e bloquearam a rodovia AM-070, nesta quarta-feira (28), no Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (distante à 23,4 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, os manifestantes pedem por justiça e reivindicam segurança pública na cidade.

Com o fogo, o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas no local.

Vale lembrar que, Ronaldo era conhecido por fazer atendimentos de saúde nas areas rurais. Ele foi assassinado com 11 tiros enquanto caminhava na rua.

Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu. A polícia investiga o caso.

Vídeo: Após assassinato de técnico de enfermagem, moradores ateiam fogo e bloqueiam rodovia AM-070 pic.twitter.com/PnViISGGD0 Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) December 28, 2022

