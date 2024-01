Vídeo: árvore desaba em cima de casa e deixa três pessoas gravemente feridas em Parintins, no Amazonas

Notícias do Amazonas – Na última quinta-feira (25), um incidente chocante abalou a tranquilidade da cidade de Parintins, no interior do Amazonas, quando uma árvore desabou sobre uma residência, resultando em três pessoas gravemente feridas.

O desabamento ocorreu na área conhecida como Castanhal, conforme informado pelos Fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Sedema). A análise preliminar aponta para a ausência das raízes maiores da árvore, o que pode ter contribuído para o trágico incidente.

Testemunhas relataram que uma das vítimas foi socorrida pelos próprios moradores, enquanto as outras duas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para uma unidade hospitalar, onde recebem os cuidados necessários.

Árvore desaba em cima de casa e deixa três pessoas gravemente feridas em Parintins, no Amazonas pic.twitter.com/hBqd2V3BJU — AM POST (@portalampost) January 26, 2024

A região é caracterizada pela presença de castanheiras, árvores de longa vida, que podem atingir até 50 metros de altura e viver por até 500 anos. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do incidente para compreender as causas do desabamento e tomar as medidas cabíveis.

Redação AM POST