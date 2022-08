Vídeo: Beneficiários do Fundef vão receber pagamento em setembro, garante governador Wilson Lima

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), usou as redes sociais para anunciar que os beneficiários do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef) vão receber o recurso em setembro.

Continua depois da Publicidade

O Fundef será repassado aos professores atuantes entre 1998 e 2007, aposentados sem vínculo direto, mas que comprovem exercício na rede pública do estado durante esse mesmo período. O abono aos herdeiros dos professores, em caso de falecimento dos profissionais alcançados pela lei, também está assegurado.

“Foi depositado, nessa segunda-feira (22/08), o recurso do Fundef, na conta do Estado do Amazonas. Nós vamos pagar no dia 1° de setembro esses valores para professores e pedagogos que atuaram no período de 1998 a 2007. Garantir esse direito é um reconhecimento ao trabalho dos profissionais que ajudam a formar cidadãos”, disse o governador.

Encaminhado em regime de urgência pelo governador Wilson Lima, o projeto de pagamento do Fundef foi aprovado por unanimidade no último dia 10 de agosto, pela Assembleia Legislativa do Estado (ALE).

Continua depois da Publicidade