Vídeo: Forte vendaval destelha casas e assusta moradores no interior do AM

Notícias do Amazonas – Um forte temporal atingiu o município de Nhamundá, a 383 quilômetros de Manaus, nesta quinta-feira (17), provocando destruição em algumas áreas da cidade e assustando os moradores com a força dos ventos.

Vídeos registrados por moradores mostram o momento em que uma casa foi completamente destelhada. A estrutura arrancada pelos ventos acabou atingindo imóveis vizinhos, aumentando os danos materiais na área. As imagens também revelam a intensidade do vendaval no porto da cidade.

PUBLICIDADE

Apesar de ocorrer em pleno verão amazônico — período geralmente marcado por menor volume de chuvas — temporais como esse não são incomuns.

A ocorrência de fenômenos intensos está associada a fatores como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a forte evapotranspiração da floresta, que geram grande volume de umidade e favorecem a formação de nuvens carregadas.

Leia mais: Veja vídeo: Muro de condomínio desaba após forte temporal na zona oeste de Manaus

PUBLICIDADE

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, mas os danos estruturais causados pelo vendaval chamaram atenção da população e das autoridades locais.

A Defesa Civil ainda não divulgou balanço de ocorrências ou medidas adotadas em resposta à tempestade. A recomendação, em casos como esse, é que moradores evitem áreas com risco de desabamento e fiquem atentos a novas atualizações climáticas.