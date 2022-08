Vídeo: Governador Wilson Lima autoriza ampliação do número de vagas para teste físico e avaliação psicológica do concurso da PM

Redação AM POST

Nesta sexta-feira (12/08), o governador Wilson Lima anunciou a ampliação do número de candidatos aptos ao Teste de Aptidão Física (TAF) e Avaliação Psicológica no concurso da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Com isso, o número de candidatos que a Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame, vai chamar para as próximas fases é seis vezes maior, aumentando o cadastro reserva do certame.

Com o anúncio, de 4.050 mil candidatos, que inicialmente seriam convocados para a avaliação, a convocação passará para 8.137 mil. Ao final de todas as etapas, serão inseridos na corporação 1.350 novos policiais militares, sendo mil soldados do nível médio e 350 oficiais de nível superior.

De acordo com o governador, o aumento do cadastro de reserva vai permitir, também, a convocação de mais aprovados. O calendário da avaliação será reajustado e divulgado nos próximos dias pela FGV. Ao todo, o concurso teve mais de 100 mil inscritos.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) lançou, na última terça-feira (09/08), o edital de convocação para o exame médico e toxicológico para os candidatos do concurso público da corporação.

Os exames serão realizados no período de 29 de agosto a 13 de setembro de 2022, na Junta Ordinária de Inspeção de Saúde (Jois) da Corporação.

Estão sendo convocados para realizar os exames 318 candidatos ao cargo de 2º Tenente Bombeiro Militar e 2.400 candidatos ao cargo de Soldado Bombeiro Militar.