Vídeo: grave acidente de trânsito deixa homem ferido em Parintins, interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – Na noite desta terça-feira (23), um grave acidente envolvendo um homem identificado como Normando Andrade chocou moradores do bairro da União, no município de Parintins, interior do Amazonas. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas, e informações sobre o ocorrido são limitadas.

De acordo com relatos iniciais, Normando Andrade foi encontrado desacordado na rua Larga, após o acidente que o deixou inconsciente por alguns minutos. A chegada do socorro foi crucial para prestar assistência à vítima, cujo estado de saúde não foi detalhado nas informações disponíveis.

Grave acidente de trânsito deixa homem ferido em Parintins, interior do Amazonas pic.twitter.com/IN5QzAwMxu — AM POST (@portalampost) January 24, 2024

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que populares prestam os primeiros socorros a Normando Andrade. Até o momento, não há esclarecimentos sobre os eventos que levaram ao acidente.

Redação AM POST