Vídeo: Jovem de 15 anos morre após moto colidir com búfalo em estrada do Amazonas

Na noite de domingo (4), um grave acidente resultou na morte de Pedro Riquelme, de 15 anos, na estrada da vila próxima ao ramal do Macaco Cego, em Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus.

O jovem estava pilotando sua motocicleta quando colidiu violentamente com um búfalo que cruzou a pista. A força do impacto causou ferimentos severos, e Pedro foi rapidamente socorrido por pessoas que estavam no local.

Ele foi levado às pressas para o Hospital Regional José Mendes, mas, infelizmente, não sobreviveu aos ferimentos. O caso destaca a necessidade de mais conscientização sobre a segurança nas estradas e medidas para prevenir acidentes semelhantes.